Real Betis 0 - 0 Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals, Juan Hernandez.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid

21:20 19' Real Madrid intenta crear peligro. 19' Real Madrid intenta crear peligro. 21:20 19' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 19' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:20 19' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. 19' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. 21:20 18' Real Madrid inicia un contraataque. 18' Real Madrid inicia un contraataque. 21:20 18' Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 18' Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 21:20 18' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 18' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 21:20 18' Antony dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón. 18' Antony dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón. 21:20 18' Real Betis intenta crear peligro. 18' Real Betis intenta crear peligro. 21:20 18' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje. 18' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje. 21:20 18' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 18' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 21:19 17' Real Betis intenta crear peligro. 17' Real Betis intenta crear peligro. 21:19 17' Dean Huijsen alivia la presión con un despeje. 17' Dean Huijsen alivia la presión con un despeje. 21:19 17' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. 17' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. 21:19 17' Real Madrid intenta crear peligro. 17' Real Madrid intenta crear peligro. 21:19 16' El árbitro pita tiro libre a Marc Roca (Real Betis) por zancadillear a Arda Guler. 16' El árbitro pita tiro libre a Marc Roca (Real Betis) por zancadillear a Arda Guler. 21:17 16' Real Madrid tiene el control del balón. 16' Real Madrid tiene el control del balón. 21:17 15' Posesión de balón: Real Betis: 27 %, Real Madrid: 73 %. 15' Posesión de balón: Real Betis: 27 %, Real Madrid: 73 %. 21:17 15' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Vinicius Junior debería haber anotado desde esa posición. 15' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Vinicius Junior debería haber anotado desde esa posición. 21:17 15' Saque de portería para Real Betis. 15' Saque de portería para Real Betis. 21:17 15' ¡AL POSTE! Casi marca Vinicius Junior, pero el balón se estrella en el poste. 15' ¡AL POSTE! Casi marca Vinicius Junior, pero el balón se estrella en el poste. 21:17 15' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero. 15' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero. 21:17 15' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero. 15' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero. 21:16 15' Real Madrid intenta crear peligro. 15' Real Madrid intenta crear peligro. 21:16 14' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 14' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 21:16 14' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid). 14' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid). 21:16 14' Marc Roca rechaza con éxito el disparo. 14' Marc Roca rechaza con éxito el disparo. 21:16 13' Un remate de Federico Valverde es rechazado. 13' Un remate de Federico Valverde es rechazado. 21:15 13' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 13' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 21:15 13' Diego Llorente Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 13' Diego Llorente Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 21:15 13' Real Madrid intenta crear peligro. 13' Real Madrid intenta crear peligro. 21:15 13' Dean Huijsen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 13' Dean Huijsen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:15 12' Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 12' Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:15 12' Real Madrid intenta crear peligro. 12' Real Madrid intenta crear peligro. 21:15 12' Francisco García alivia la presión con un despeje. 12' Francisco García alivia la presión con un despeje. 21:13 12' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 12' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:13 12' Isco alivia la presión con un despeje. 12' Isco alivia la presión con un despeje. 21:13 12' Ibrahima Konate alivia la presión con un despeje. 12' Ibrahima Konate alivia la presión con un despeje. 21:13 11' Saque de portería para Real Betis. 11' Saque de portería para Real Betis. 21:13 11' Arda Guler remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 11' Arda Guler remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 21:13 11' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 11' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 21:13 11' ¡Parada crucial del Alvaro Valles! 11' ¡Parada crucial del Alvaro Valles! 21:13 11' Dean Huijsen (Real Madrid) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 11' Dean Huijsen (Real Madrid) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 21:13 11' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero. 11' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero. 21:13 11' Centro de Arda Guler Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 11' Centro de Arda Guler Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 21:13 11' Juan Hernández Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 11' Juan Hernández Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 21:13 11' Arda Guler (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha. 11' Arda Guler (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha. 21:12 10' Real Madrid intenta crear peligro. 10' Real Madrid intenta crear peligro. 21:12 10' Eduardo Camavinga Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 10' Eduardo Camavinga Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 21:12 10' Real Betis intenta crear peligro. 10' Real Betis intenta crear peligro. 21:12 10' Marc Roca alivia la presión con un despeje. 10' Marc Roca alivia la presión con un despeje. 21:12 10' Posesión de balón: Real Betis: 23 %, Real Madrid: 77 %. 10' Posesión de balón: Real Betis: 23 %, Real Madrid: 77 %. 21:12 10' El árbitro pita tiro libre a Héctor Bellerín (Real Betis) por zancadillear a Marc Cucurella. 10' El árbitro pita tiro libre a Héctor Bellerín (Real Betis) por zancadillear a Marc Cucurella. 21:12 9' Real Madrid intenta crear peligro. 9' Real Madrid intenta crear peligro. 21:12 9' Diego Llorente se impone a Jude Bellingham en un duelo aéreo. 9' Diego Llorente se impone a Jude Bellingham en un duelo aéreo. 21:11 9' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 9' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 21:11 9' Saque de portería para Real Betis. 9' Saque de portería para Real Betis. 21:11 9' Vinicius Junior (Real Madrid) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 9' Vinicius Junior (Real Madrid) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 21:11 9' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero. 9' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero. 21:11 8' Real Madrid intenta crear peligro. 8' Real Madrid intenta crear peligro. 21:11 8' El árbitro pita tiro libre a Facundo Bernal (Real Betis) por zancadillear a Jude Bellingham. 8' El árbitro pita tiro libre a Facundo Bernal (Real Betis) por zancadillear a Jude Bellingham. 21:09 8' Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 8' Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:09 8' Antony dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón. 8' Antony dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón. 21:09 8' Real Betis intenta crear peligro. 8' Real Betis intenta crear peligro. 21:09 8' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje. 8' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje. 21:09 7' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 7' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 21:09 7' Real Betis tiene el control del balón. 7' Real Betis tiene el control del balón. 21:08 6' Real Madrid tiene el control del balón. 6' Real Madrid tiene el control del balón. 21:08 6' Saque de portería para Real Madrid. 6' Saque de portería para Real Madrid. 21:07 5' El árbitro pita tiro libre a Arda Guler (Real Madrid) por zancadillear a Francisco García. 5' El árbitro pita tiro libre a Arda Guler (Real Madrid) por zancadillear a Francisco García. 21:07 5' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 5' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 21:07 5' Ocasión para Jude Bellingham (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado. 5' Ocasión para Jude Bellingham (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado. 21:07 5' Centro de Arda Guler Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 5' Centro de Arda Guler Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 21:07 5' Posesión de balón: Real Betis: 19 %, Real Madrid: 81 %. 5' Posesión de balón: Real Betis: 19 %, Real Madrid: 81 %. 21:07 4' Se reanuda el partido. 4' Se reanuda el partido. 21:07 4' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores. 4' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores. 21:05 3' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Héctor Bellerín sobre Vinicius Junior. 3' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Héctor Bellerín sobre Vinicius Junior. 21:05 3' Real Madrid intenta crear peligro. 3' Real Madrid intenta crear peligro. 21:04 3' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:04 3' Francisco García Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 3' Francisco García Real Betis intercepta un centro dirigido al área. 21:03 1' Real Madrid tiene el control del balón. 1' Real Madrid tiene el control del balón. 21:03 1' Se reanuda el juego con un bote neutral. 1' Se reanuda el juego con un bote neutral. 21:03 1' Juego detenido. 1' Juego detenido. 21:03 1' Federico Valverde alivia la presión con un despeje. 1' Federico Valverde alivia la presión con un despeje. 21:03 1' Real Betis tiene el control del balón. 1' Real Betis tiene el control del balón. 21:03 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:03 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:03 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 21:03 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:03 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.