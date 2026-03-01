Real Betis - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Djibril Sow, Alexis Sanchez, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla 12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.