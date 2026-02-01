Real Betis - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|15
| Permanencia
| Valencia
| 23
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Pau Lopez; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Lucas Beltran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
|20/04/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Betis
|01/10/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca