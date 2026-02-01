Real Betis - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 15 Permanencia Valencia 23 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Pau Lopez; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Lucas Beltran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis 01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.