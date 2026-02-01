Real Betis - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 1 febrero 2026 11:15
Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 55 22
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Espanyol 34 22
6 Conference League Betis 32 21
15 Permanencia Valencia 23 21
18 Descenso Mallorca 21 21
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Pau Lopez; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Lucas Beltran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis
20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis
01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca

