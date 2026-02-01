Real Betis - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 febrero 2026 15:30
Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Lucas Beltran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis
20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis
01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca

