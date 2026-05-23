Real Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 83 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|12
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 45
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal, David Alaba, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch; Kylian Mbappe, Brahim Diaz.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Adama Boiro, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|20/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Athletic Bilbao
|04/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Madrid
|31/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Athletic Bilbao
|12/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao