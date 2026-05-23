Real Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 83 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 12 Permanencia Athletic Bilbao 45 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal, David Alaba, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch; Kylian Mbappe, Brahim Diaz.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Adama Boiro, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao 04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid 31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao 12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Athletic.