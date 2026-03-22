Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 16:01
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 66 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 26 29
20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
12/03/2025 Champions Atlético 3-4 Real Madrid
04/03/2025 Champions Real Madrid 2-1 Atlético
08/02/2025 LaLiga Real Madrid 1-1 Atlético
29/09/2024 LaLiga Atlético 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético

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