Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 66 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|12/03/2025
| Champions
| Atlético
| 3-4
| Real Madrid
|04/03/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Atlético
|08/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Atlético
|29/09/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/03/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-2
| Atlético
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético