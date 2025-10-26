Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de octubre de 2025.
El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|26/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-4
| Barcelona
|21/04/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Barcelona
|28/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|19/03/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad