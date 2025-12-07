Real Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Francisco Garcia, Eder Militao, Alvaro Carreras; Vinicius Junior, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta 19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta 25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid 22/04/2023 LaLiga Real Madrid 2-0 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.