Real Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 7 diciembre 2025 20:17

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Francisco Garcia, Eder Militao, Alvaro Carreras; Vinicius Junior, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta
19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta
25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid
22/04/2023 LaLiga Real Madrid 2-0 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta

Contador

Contenido patrocinado