Real Madrid - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|12
| Permanencia
| Girona
| 37
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Aurelien Tchouameni; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi, Abel Ruiz.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Girona
|07/12/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Girona
|30/09/2023
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta