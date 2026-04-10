Real Madrid - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 abril 2026 16:01
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Madrid, 10 de abril de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
12 Permanencia Girona 37 30
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Aurelien Tchouameni; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi, Abel Ruiz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona
07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid
10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona
30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta

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