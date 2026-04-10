Real Madrid - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.

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El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao, Raul Asencio, Francisco Garcia; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona 07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid 10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona 30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche

-Últimos Resultados del Girona.