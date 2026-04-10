Real Madrid - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
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El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao, Raul Asencio, Francisco Garcia; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Girona
|07/12/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Girona
|30/09/2023
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta