Real Madrid - Inter, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Inter este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| LASK
| 0
| 0
|1
| Sporting CP
| 0
| 0
|1
| FC Porto
| 0
| 0
|1
| Borussia Dortmund
| 0
| 0
|1
| Bayern Munich
| 0
| 0
|1
| Arsenal
| 0
| 0
|1
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|1
| SSC Napoli
| 0
| 0
|1
| Atlético de Madrid
| 0
| 0
|1
| Shakhtar Donetsk
| 0
| 0
|1
| Como
| 0
| 0
|1
| Villareal
| 0
| 0
|1
| Feyenoord
| 0
| 0
|1
| Aston Villa
| 0
| 0
|1
| Manchester United
| 0
| 0
|1
| VfB Stuttgart
| 0
| 0
|1
| RB Leipzig
| 0
| 0
|1
| Sabah FK
| 0
| 0
|1
| Real Madrid
| 0
| 0
|1
| Slavia Prague
| 0
| 0
|1
| Club Brugge
| 0
| 0
|1
| Bodo/Glimt
| 0
| 0
|1
| Manchester City
| 0
| 0
|1
| Viking
| 0
| 0
|1
| AEK Athens
| 0
| 0
|1
| Lens
| 0
| 0
|1
| Real Betis
| 0
| 0
|1
| Slovan Bratislava
| 0
| 0
|1
| Barcelona
| 0
| 0
|1
| Inter
| 0
| 0
|1
| Galatasaray
| 0
| 0
|1
| Lille
| 0
| 0
|1
| PSV Eindhoven
| 0
| 0
|1
| Liverpool
| 0
| 0
|1
| Roma
| 0
| 0
|1
| Fenerbahce
| 0
| 0
Onces iniciales probables
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Yan Diomande, Kylian Mbappe.
INTER: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito.
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Inter
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2026
| Champions
| Inter
| 1-2
| Bodoe/Glimt
|18/02/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Inter
|28/01/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 0-2
| Inter
|20/01/2026
| Champions
| Inter
| 1-3
| Arsenal
|09/12/2025
| Champions
| Inter
| 0-1
| Liverpool