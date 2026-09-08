Real Madrid - Inter, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 16:02
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Inter este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 LASK 0 0
1 Sporting CP 0 0
1 FC Porto 0 0
1 Borussia Dortmund 0 0
1 Bayern Munich 0 0
1 Arsenal 0 0
1 Paris Saint-Germain 0 0
1 SSC Napoli 0 0
1 Atlético de Madrid 0 0
1 Shakhtar Donetsk 0 0
1 Como 0 0
1 Villareal 0 0
1 Feyenoord 0 0
1 Aston Villa 0 0
1 Manchester United 0 0
1 VfB Stuttgart 0 0
1 RB Leipzig 0 0
1 Sabah FK 0 0
1 Real Madrid 0 0
1 Slavia Prague 0 0
1 Club Brugge 0 0
1 Bodo/Glimt 0 0
1 Manchester City 0 0
1 Viking 0 0
1 AEK Athens 0 0
1 Lens 0 0
1 Real Betis 0 0
1 Slovan Bratislava 0 0
1 Barcelona 0 0
1 Inter 0 0
1 Galatasaray 0 0
1 Lille 0 0
1 PSV Eindhoven 0 0
1 Liverpool 0 0
1 Roma 0 0
1 Fenerbahce 0 0

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Yan Diomande, Kylian Mbappe.
INTER: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito.

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Inter

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/02/2026 Champions Inter 1-2 Bodoe/Glimt
18/02/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Inter
28/01/2026 Champions Borussia Dortmund 0-2 Inter
20/01/2026 Champions Inter 1-3 Arsenal
09/12/2025 Champions Inter 0-1 Liverpool

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