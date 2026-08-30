Real Madrid - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 30 agosto 2026 12:00
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Madrid, 30 de agosto de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Málaga este domingo a las 17:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Atlético 7 3
2 Champions Alavés 7 3
3 Champions Barcelona 6 2
4 Champions Real Madrid 6 2
5 Europa League Sevilla 6 3
6 Conference League Betis 6 3
18 Descenso Malaga 1 2
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Dani Lorenzo, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquin Munoz, Chupe.

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao
17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid
14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga
14/06/2026 LaLiga Malaga 0-0 Almeria
10/06/2026 LaLiga Malaga 1-1 Las Palmas

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