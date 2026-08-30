Real Madrid - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Málaga este domingo a las 17:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 7 3 2 Champions Alavés 7 3 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Real Madrid 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 18 Descenso Malaga 1 2 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Dani Lorenzo, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquin Munoz, Chupe.

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo

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