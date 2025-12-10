Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 20:15
Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Manchester City este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Bayer Leverkusen, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/02/2025 Champions Final Stage Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Final Stage Manchester City 2-3 Real Madrid
17/04/2024 Champions Final Stage Manchester City 4-5 Real Madrid
09/04/2024 Champions Final Stage Real Madrid 3-3 Manchester City
17/05/2023 Champions Final Stage Manchester City 4-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Manchester City.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City
18/09/2025 Champions Manchester City 2-0 SSC Napoli

