Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Real Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Manchester City este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Bayer Leverkusen, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
|09/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-3
| Manchester City
|17/05/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 4-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
|18/09/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| SSC Napoli