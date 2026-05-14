Real Madrid - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Oviedo este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 77 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Raul Asencio, David Alaba; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Oviedo.