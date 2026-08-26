Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de agosto de 2026.
El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Real Sociedad este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|3
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|4
| Champions
| Atlético
| 4
| 2
|5
| Europa League
| Barcelona
| 3
| 1
|6
| Conference League
| Espanyol
| 3
| 2
|7
| Permanencia
| Real Madrid
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
Onces iniciales probables
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|14/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Real Madrid
|26/04/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis