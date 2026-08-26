Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de agosto de 2026.

El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Real Sociedad este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Sevilla 6 2 2 Champions Betis 6 2 3 Champions Alavés 4 2 4 Champions Atlético 4 2 5 Europa League Barcelona 3 1 6 Conference League Espanyol 3 2 7 Permanencia Real Madrid 3 1 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Real Sociedad 0 1 20 Descenso Athletic Bilbao 0 1

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

Últimos enfrentamientos directos

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