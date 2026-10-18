Real Madrid - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Federico Valverde, Dean Huijsen; Endrick, Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Ruben Vargas, Gerard Fernandez, Felix Correia, Robbie Ure.

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