Real Madrid - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Valencia este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Rodrygo.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Real Madrid
|11/11/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Valencia
|21/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia