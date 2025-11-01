Real Madrid - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Valencia este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Rodrygo.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid 02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid 11/11/2023 LaLiga Real Madrid 5-1 Valencia 21/05/2023 LaLiga Valencia 1-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

-Últimos Resultados del Valencia.