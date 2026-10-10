Real Madrid - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 16:00
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 21 7
2 Champions Atlético 16 7
3 Champions Betis 16 7
4 Champions Real Madrid 15 7
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 7
9 Permanencia Villarreal 8 7
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Malaga 4 8
20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Juan Foyth, Santiago Mourino, Sergi Cardona; Santi Comesana, Pape Gueye, Ayoze Perez, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid
05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal
19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
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