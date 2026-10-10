Real Madrid - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|9
| Permanencia
| Villarreal
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Juan Foyth, Santiago Mourino, Sergi Cardona; Santi Comesana, Pape Gueye, Ayoze Perez, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|15/03/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Real Madrid
|05/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Villarreal
|19/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-4
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo