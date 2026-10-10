Real Madrid 0 - 0 Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Federico Valverde, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga; Alex Freeman, Santi Comesana, Pape Gueye, Sergi Cardona; Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Ayoze Perez.
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| Villarreal
|19/05/2024
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| Villarreal
| 4-4
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
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|20/09/2026
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| 2-1
| Real Madrid
|15/09/2026
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| Real Madrid
|12/09/2026
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| 2-1
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| 1-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Villareal
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| EquipoVisitante
|20/09/2026
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| 3-1
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|17/09/2026
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| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
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| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
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| 2-3
| Deportivo
4' Saque de portería para Real Madrid.
4' Saque de portería para Real Madrid.
4' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
4' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
4' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Villarreal tiene el control del balón.
4' Villarreal tiene el control del balón.
4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.
4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.
3' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
3' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
2' Villarreal intenta crear peligro.
2' Villarreal intenta crear peligro.
2' Villarreal tiene el control del balón.
2' Villarreal tiene el control del balón.
2' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).
2' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).
1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
1' Real Madrid tiene el control del balón.
1' Real Madrid tiene el control del balón.
1' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.
1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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