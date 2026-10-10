Real Madrid 0 - 0 Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Federico Valverde, Kylian Mbappe.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga; Alex Freeman, Santi Comesana, Pape Gueye, Sergi Cardona; Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Ayoze Perez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid 05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal 19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid 15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid 12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo 08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo

21:07 4' Saque de portería para Real Madrid. 4' Saque de portería para Real Madrid. 21:07 4' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 4' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 21:07 4' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 4' Ibrahima Konate Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 21:07 4' Villarreal tiene el control del balón. 4' Villarreal tiene el control del balón. 21:07 4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje. 4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje. 21:06 3' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 3' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo. 21:05 2' Villarreal intenta crear peligro. 2' Villarreal intenta crear peligro. 21:05 2' Villarreal tiene el control del balón. 2' Villarreal tiene el control del balón. 21:04 2' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid). 2' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid). 21:04 1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid. 1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid. 21:04 1' Real Madrid tiene el control del balón. 1' Real Madrid tiene el control del balón. 21:04 1' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:04 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:04 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:04 1' Villarreal saca, y da comienzo el partido. 1' Villarreal saca, y da comienzo el partido. 21:04 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:04 0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.