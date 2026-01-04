Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 4 enero 2026 16:01
Madrid, 4 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 42 18
3 Champions Villarreal 38 17
4 Champions Atlético 37 18
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 28 17
16 Permanencia Real Sociedad 17 17
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 11 17

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Duje Caleta-Car; Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad
06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético
08/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad
28/05/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético

