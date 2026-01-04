Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 16 Permanencia Real Sociedad 17 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 11 17

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Duje Caleta-Car; Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad 06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético 08/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad 28/05/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.