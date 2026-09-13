Real Sociedad 0 - 3 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 22:57
Seguir en

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez; Carlos Soler, Goncalo Guedes, Yangel Herrera, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Alejandro Grimaldo, Alejandro Baena, Kang-In Lee, Ademola Lookman.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad
06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga

90' Asistencia de David Hancko en el gol.

90' Asistencia de David Hancko en el gol.

90' +6 Atlético Madrid no ha convencido a los aficionados con su actuación, pero es el ganador del encuentro.

90' +6 Atlético Madrid no ha convencido a los aficionados con su actuación, pero es el ganador del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 Posesión de balón: Real Sociedad: 53 %, Atlético Madrid: 47 %.

90' +6 Posesión de balón: Real Sociedad: 53 %, Atlético Madrid: 47 %.

90' +5 Giuliano Simeone logró anotar desde una posición fácil.

90' +5 Giuliano Simeone logró anotar desde una posición fácil.

90' +5 ¡G O O O O O O L! - ¡Giuliano Simeone ve puerta con la pierna derecha!

90' +5 ¡G O O O O O O L! - ¡Giuliano Simeone ve puerta con la pierna derecha!

90' +5 Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

90' +5 Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

90' +3 Ocasión para Job Ochieng (Real Sociedad), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +3 Ocasión para Job Ochieng (Real Sociedad), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +4 Saque de portería para Atlético Madrid.

90' +4 Saque de portería para Atlético Madrid.

90' +4 Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Takefusa Kubo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Takefusa Kubo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

90' +3 A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

90' +3 Centro de Luka Sucic Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Centro de Luka Sucic Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Takefusa Kubo (Real Sociedad) saca un córner en corto desde la derecha.

90' +3 Takefusa Kubo (Real Sociedad) saca un córner en corto desde la derecha.

90' +3 Luka Sucic dispara desde fuera del área, pero Jan Oblak logra controlar el balón.

90' +3 Luka Sucic dispara desde fuera del área, pero Jan Oblak logra controlar el balón.

90' +3 Real Sociedad intenta crear peligro.

90' +3 Real Sociedad intenta crear peligro.

90' +2 Real Sociedad tiene el control del balón.

90' +2 Real Sociedad tiene el control del balón.

90' +2 Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje.

90' +2 Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje.

90' +2 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +2 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +2 Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

90' +2 Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

90' +1 Real Sociedad intenta crear peligro.

90' +1 Real Sociedad intenta crear peligro.

90' Asistencia de Álex Grimaldo en el gol.

90' Asistencia de Álex Grimaldo en el gol.

90' ¡G O O O O O O L! - ¡Jonathan David marca con la pierna izquierda!

90' ¡G O O O O O O L! - ¡Jonathan David marca con la pierna izquierda!

90' Álex Grimaldo crea una ocasión de gol para su compañero.

90' Álex Grimaldo crea una ocasión de gol para su compañero.

90' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

90' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

90' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

90' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

89' Luken Beitia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Luken Beitia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

89' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

88' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

88' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

88' Saque de portería para Atlético Madrid.

88' Saque de portería para Atlético Madrid.

87' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Jan Oblak alivia la presión con un despeje.

87' Jan Oblak alivia la presión con un despeje.

87' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

87' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

86' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

86' Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

86' David Hancko alivia la presión con un despeje.

86' David Hancko alivia la presión con un despeje.

85' Cambio táctico. Yangel Herrera es sustituido por Arsen Zakharyan.

85' Cambio táctico. Yangel Herrera es sustituido por Arsen Zakharyan.

85' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

85' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

84' ¡G O O O O O O L! - ¡Álex Grimaldo (Atlético Madrid) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Alex Remiro se tiró al lado equivocado.

84' ¡G O O O O O O L! - ¡Álex Grimaldo (Atlético Madrid) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Alex Remiro se tiró al lado equivocado.

82' ¡PENALTI! - ¡Mano de Job Ochieng dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme.

82' ¡PENALTI! - ¡Mano de Job Ochieng dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme.

82' Mamadou Sarr Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

82' Mamadou Sarr Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

79' El árbitro no tolera las protestas de Mikel Oyarzabal, que termina recibiendo la amonestación.

79' El árbitro no tolera las protestas de Mikel Oyarzabal, que termina recibiendo la amonestación.

81' Jon Aramburu (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Arnau Ortiz.

81' Jon Aramburu (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Arnau Ortiz.

81' Atlético Madrid intenta crear peligro.

81' Atlético Madrid intenta crear peligro.

80' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

80' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

80' Centro de Morten Hjulmand Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

80' Centro de Morten Hjulmand Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

80' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

80' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

80' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

80' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

80' Atlético Madrid intenta crear peligro.

80' Atlético Madrid intenta crear peligro.

80' Marc Pubill Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

80' Marc Pubill Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

79' Real Sociedad intenta crear peligro.

79' Real Sociedad intenta crear peligro.

79' Real Sociedad intenta crear peligro.

79' Real Sociedad intenta crear peligro.

79' Álex Grimaldo se impone a Jon Aramburu en un duelo aéreo.

79' Álex Grimaldo se impone a Jon Aramburu en un duelo aéreo.

79' Saque de portería para Real Sociedad.

79' Saque de portería para Real Sociedad.

79' Cambio táctico. Mikel Oyarzabal es sustituido por Orri Oskarsson.

79' Cambio táctico. Mikel Oyarzabal es sustituido por Orri Oskarsson.

78' Cambio táctico. Carlos Soler es sustituido por Jon Gorrotxategi.

78' Cambio táctico. Carlos Soler es sustituido por Jon Gorrotxategi.

78' Ocasión para Morten Hjulmand (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

78' Ocasión para Morten Hjulmand (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

78' Koke (Atlético Madrid) saca el córner desde la derecha.

78' Koke (Atlético Madrid) saca el córner desde la derecha.

77' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

77' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

77' Atlético Madrid inicia un contraataque.

77' Atlético Madrid inicia un contraataque.

77' Marc Pubill hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Marc Pubill hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Cambio táctico. Ademola Lookman es sustituido por Arnau Ortiz.

76' Cambio táctico. Ademola Lookman es sustituido por Arnau Ortiz.

76' Job Ochieng (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Marc Pubill.

76' Job Ochieng (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Marc Pubill.

75' Johnny Cardoso (Atlético Madrid) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

75' Johnny Cardoso (Atlético Madrid) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

75' Falta de Johnny Cardoso (Atlético Madrid) por dar un codazo a Jon Aramburu.

75' Falta de Johnny Cardoso (Atlético Madrid) por dar un codazo a Jon Aramburu.

75' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

75' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

75' Job Ochieng es penalizado por empujar a Morten Hjulmand

75' Job Ochieng es penalizado por empujar a Morten Hjulmand

75' Sergio Gómez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

75' Sergio Gómez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

74' Morten Hjulmand Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

74' Morten Hjulmand Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

74' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

74' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

74' Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

74' Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

73' Atlético Madrid intenta crear peligro.

73' Atlético Madrid intenta crear peligro.

73' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

72' Cambio táctico. Gonçalo Guedes es sustituido por Takefusa Kubo.

72' Cambio táctico. Gonçalo Guedes es sustituido por Takefusa Kubo.

72' Cambio táctico. Ander Barrenetxea es sustituido por Job Ochieng.

72' Cambio táctico. Ander Barrenetxea es sustituido por Job Ochieng.

72' El árbitro no tolera las protestas de Pellegrino Matarazzo, que termina recibiendo la amonestación.

72' El árbitro no tolera las protestas de Pellegrino Matarazzo, que termina recibiendo la amonestación.

72' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

72' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Ander Barrenetxea alivia la presión con un despeje.

71' Ander Barrenetxea alivia la presión con un despeje.

71' Atlético Madrid intenta crear peligro.

71' Atlético Madrid intenta crear peligro.

71' Gonçalo Guedes alivia la presión con un despeje.

71' Gonçalo Guedes alivia la presión con un despeje.

70' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

70' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

70' Saque de portería para Real Sociedad.

70' Saque de portería para Real Sociedad.

70' Johnny Cardoso remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

70' Johnny Cardoso remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

70' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

70' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

70' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

69' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

69' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Real Sociedad intenta crear peligro.

69' Real Sociedad intenta crear peligro.

69' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

68' Real Sociedad tiene el control del balón.

68' Real Sociedad tiene el control del balón.

68' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

68' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

67' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

67' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

67' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

67' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

67' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

67' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

67' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

67' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

66' Real Sociedad intenta crear peligro.

66' Real Sociedad intenta crear peligro.

66' Mamadou Sarr hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Mamadou Sarr hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

65' Saque de portería para Real Sociedad.

65' Saque de portería para Real Sociedad.

65' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

65' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

65' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

65' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

65' Luken Beitia alivia la presión con un despeje.

65' Luken Beitia alivia la presión con un despeje.

65' Atlético Madrid intenta crear peligro.

65' Atlético Madrid intenta crear peligro.

65' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

65' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

65' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

65' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

64' Luken Beitia alivia la presión con un despeje.

64' Luken Beitia alivia la presión con un despeje.

64' Atlético Madrid intenta crear peligro.

64' Atlético Madrid intenta crear peligro.

64' El árbitro pita tiro libre a Ademola Lookman (Atlético Madrid) por zancadillear a Yangel Herrera.

64' El árbitro pita tiro libre a Ademola Lookman (Atlético Madrid) por zancadillear a Yangel Herrera.

64' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

63' La asistencia al partido de hoy es de 31834 espectadores.

63' La asistencia al partido de hoy es de 31834 espectadores.

63' Álex Grimaldo dispara desde fuera del área, pero Alex Remiro logra controlar el balón.

63' Álex Grimaldo dispara desde fuera del área, pero Alex Remiro logra controlar el balón.

63' Ademola Lookman crea una ocasión de gol para su compañero.

63' Ademola Lookman crea una ocasión de gol para su compañero.

63' Atlético Madrid intenta crear peligro.

63' Atlético Madrid intenta crear peligro.

62' Fuera de juego señalado a Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

62' Fuera de juego señalado a Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

62' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

62' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

62' Carlos Soler dispara desde fuera del área, pero Jan Oblak logra controlar el balón.

62' Carlos Soler dispara desde fuera del área, pero Jan Oblak logra controlar el balón.

62' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

62' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

62' Sergio Gómez (Real Sociedad) saca el córner desde la izquierda.

62' Sergio Gómez (Real Sociedad) saca el córner desde la izquierda.

61' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

61' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

61' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

61' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

61' Mano de Johnny Cardoso.

61' Mano de Johnny Cardoso.

61' Luken Beitia se impone a Johnny Cardoso en un duelo aéreo.

61' Luken Beitia se impone a Johnny Cardoso en un duelo aéreo.

60' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Cambio táctico. Marcos Llorente es sustituido por Jonathan David.

60' Cambio táctico. Marcos Llorente es sustituido por Jonathan David.

60' Cambio táctico. Kang-In Lee es sustituido por Koke.

60' Cambio táctico. Kang-In Lee es sustituido por Koke.

60' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

60' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

59' Cambio táctico. Alejandro Baena es sustituido por Johnny Cardoso.

59' Cambio táctico. Alejandro Baena es sustituido por Johnny Cardoso.

59' El árbitro pita tiro libre a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por zancadillear a Cristian Romero.

59' El árbitro pita tiro libre a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por zancadillear a Cristian Romero.

59' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

59' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

58' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

58' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

58' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

57' A los dos equipos les está costando crear lo suficiente para abrir huecos en la defensa rival.

57' A los dos equipos les está costando crear lo suficiente para abrir huecos en la defensa rival.

57' Saque de portería para Atlético Madrid.

57' Saque de portería para Atlético Madrid.

57' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

57' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

57' Real Sociedad tiene el control del balón.

57' Real Sociedad tiene el control del balón.

56' Saque de portería para Atlético Madrid.

56' Saque de portería para Atlético Madrid.

56' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

56' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

56' Real Sociedad intenta crear peligro.

56' Real Sociedad intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

55' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

55' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Alejandro Baena (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mamadou Sarr.

54' Alejandro Baena (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mamadou Sarr.

54' David Hancko rechaza con éxito el disparo.

54' David Hancko rechaza con éxito el disparo.

54' Un remate de Mikel Oyarzabal es rechazado.

54' Un remate de Mikel Oyarzabal es rechazado.

54' Real Sociedad intenta crear peligro.

54' Real Sociedad intenta crear peligro.

53' Carlos Soler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Carlos Soler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Centro de Ander Barrenetxea Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

53' Centro de Ander Barrenetxea Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

53' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

53' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

53' David Hancko Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

53' David Hancko Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

52' Obstrucción de Álex Grimaldo, que corta la carrera de Ander Barrenetxea. El árbitro indica tiro libre.

52' Obstrucción de Álex Grimaldo, que corta la carrera de Ander Barrenetxea. El árbitro indica tiro libre.

52' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

51' A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.

51' A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.

51' Saque de portería para Real Sociedad.

51' Saque de portería para Real Sociedad.

50' Alejandro Baena remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

50' Alejandro Baena remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

50' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Sergio Gómez rechaza con éxito el disparo.

50' Sergio Gómez rechaza con éxito el disparo.

50' Un remate de Giuliano Simeone es rechazado.

50' Un remate de Giuliano Simeone es rechazado.

50' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

50' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

49' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.

49' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.

49' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

49' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

48' El árbitro pita tiro libre a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por zancadillear a Giuliano Simeone.

48' El árbitro pita tiro libre a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por zancadillear a Giuliano Simeone.

48' Marc Pubill Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

48' Marc Pubill Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

48' Real Sociedad tiene el control del balón.

48' Real Sociedad tiene el control del balón.

47' Real Sociedad intenta crear peligro.

47' Real Sociedad intenta crear peligro.

46' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +1 Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

45' +1 Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

45' +1 Un remate de Ander Barrenetxea es rechazado.

45' +1 Un remate de Ander Barrenetxea es rechazado.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +2 Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

45' +2 Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

45' +1 Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Carlos Soler saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' +1 Carlos Soler saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' Morten Hjulmand rechaza con éxito el disparo.

45' Morten Hjulmand rechaza con éxito el disparo.

45' +1 Un remate de Ander Barrenetxea es rechazado.

45' +1 Un remate de Ander Barrenetxea es rechazado.

45' +1 Mikel Oyarzabal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +1 Mikel Oyarzabal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Saque de portería para Atlético Madrid.

45' Saque de portería para Atlético Madrid.

45' Real Sociedad intenta crear peligro.

45' Real Sociedad intenta crear peligro.

45' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

45' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

45' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Giuliano Simeone se impone a Yangel Herrera en un duelo aéreo.

44' Giuliano Simeone se impone a Yangel Herrera en un duelo aéreo.

43' Saque de portería para Atlético Madrid.

43' Saque de portería para Atlético Madrid.

43' Real Sociedad intenta crear peligro.

43' Real Sociedad intenta crear peligro.

43' Buen disparo de David Hancko que va a puerta, pero detiene el portero.

43' Buen disparo de David Hancko que va a puerta, pero detiene el portero.

42' Álex Grimaldo (Atlético Madrid) saca el córner desde la derecha.

42' Álex Grimaldo (Atlético Madrid) saca el córner desde la derecha.

42' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

42' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

42' Atlético Madrid intenta crear peligro.

42' Atlético Madrid intenta crear peligro.

41' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

41' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

41' Carlos Soler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

41' Carlos Soler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

41' Tiro libre ejecutado por Sergio Gómez que va a puerta, pero Jan Oblak controla el disparo.

41' Tiro libre ejecutado por Sergio Gómez que va a puerta, pero Jan Oblak controla el disparo.

40' Alejandro Baena (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Gonçalo Guedes.

40' Alejandro Baena (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Gonçalo Guedes.

40' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

40' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

40' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Carlos Soler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

40' Carlos Soler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

39' Morten Hjulmand rechaza con éxito el disparo.

39' Morten Hjulmand rechaza con éxito el disparo.

39' Un remate de Gonçalo Guedes es rechazado.

39' Un remate de Gonçalo Guedes es rechazado.

39' Carlos Soler (Real Sociedad) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

39' Carlos Soler (Real Sociedad) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

39' Grave error defensivo cometido por Jan Oblak.

39' Grave error defensivo cometido por Jan Oblak.

38' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

38' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

38' Real Sociedad tiene el control del balón.

38' Real Sociedad tiene el control del balón.

37' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

37' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

36' El árbitro pita tiro libre a Jon Aramburu (Real Sociedad) por zancadillear a Ademola Lookman.

36' El árbitro pita tiro libre a Jon Aramburu (Real Sociedad) por zancadillear a Ademola Lookman.

36' Atlético Madrid tiene el control del balón.

36' Atlético Madrid tiene el control del balón.

36' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

36' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

35' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

35' Posesión de balón: Real Sociedad: 52 %, Atlético Madrid: 48 %.

35' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

35' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.

34' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

34' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

34' Saque de portería para Atlético Madrid.

34' Saque de portería para Atlético Madrid.

34' Luka Sucic (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado.

34' Luka Sucic (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado.

34' Sergio Gómez (Real Sociedad) saca el córner desde la izquierda.

34' Sergio Gómez (Real Sociedad) saca el córner desde la izquierda.

33' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

33' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

33' Mikel Oyarzabal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Mikel Oyarzabal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Atlético Madrid tiene el control del balón.

33' Atlético Madrid tiene el control del balón.

33' Mamadou Sarr (Real Sociedad) comete falta sobre Kang-In Lee, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

33' Mamadou Sarr (Real Sociedad) comete falta sobre Kang-In Lee, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

32' Saque de portería para Atlético Madrid.

32' Saque de portería para Atlético Madrid.

32' Real Sociedad intenta crear peligro.

32' Real Sociedad intenta crear peligro.

31' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

31' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

31' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

31' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

31' Real Sociedad intenta crear peligro.

31' Real Sociedad intenta crear peligro.

30' El árbitro pita tiro libre a Sergio Gómez (Real Sociedad) por zancadillear a Kang-In Lee.

30' El árbitro pita tiro libre a Sergio Gómez (Real Sociedad) por zancadillear a Kang-In Lee.

30' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

30' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

29' Giuliano Simeone Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

29' Giuliano Simeone Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

29' Real Sociedad intenta crear peligro.

29' Real Sociedad intenta crear peligro.

29' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

29' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

28' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Luka Sucic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

28' Luka Sucic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

27' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

27' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

27' Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.

27' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid).

27' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid).

26' Saque de portería para Atlético Madrid.

26' Saque de portería para Atlético Madrid.

25' Saque de portería para Atlético Madrid.

25' Saque de portería para Atlético Madrid.

25' Ander Barrenetxea se impone a Álex Grimaldo en un duelo aéreo.

25' Ander Barrenetxea se impone a Álex Grimaldo en un duelo aéreo.

25' Saque de portería para Real Sociedad.

25' Saque de portería para Real Sociedad.

25' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

25' Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Atlético Madrid: 49 %.

25' Ocasión para Morten Hjulmand (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

25' Ocasión para Morten Hjulmand (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

25' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

25' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

24' El árbitro pita tiro libre a Carlos Soler (Real Sociedad) por zancadillear a Morten Hjulmand.

24' El árbitro pita tiro libre a Carlos Soler (Real Sociedad) por zancadillear a Morten Hjulmand.

23' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Gonçalo Guedes alivia la presión con un despeje.

23' Gonçalo Guedes alivia la presión con un despeje.

23' Atlético Madrid intenta crear peligro.

23' Atlético Madrid intenta crear peligro.

23' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Mamadou Sarr se impone a Kang-In Lee en un duelo aéreo.

23' Mamadou Sarr se impone a Kang-In Lee en un duelo aéreo.

22' El árbitro pita tiro libre a Gonçalo Guedes (Real Sociedad) por zancadillear a Marc Pubill.

22' El árbitro pita tiro libre a Gonçalo Guedes (Real Sociedad) por zancadillear a Marc Pubill.

22' Saque de portería para Atlético Madrid.

22' Saque de portería para Atlético Madrid.

21' Centro de Sergio Gómez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

21' Centro de Sergio Gómez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.

21' Real Sociedad intenta crear peligro.

21' Real Sociedad intenta crear peligro.

21' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

21' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

20' Posesión de balón: Real Sociedad: 58 %, Atlético Madrid: 42 %.

20' Posesión de balón: Real Sociedad: 58 %, Atlético Madrid: 42 %.

20' Alejandro Baena lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

20' Alejandro Baena lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

19' Yangel Herrera (Real Sociedad) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

19' Yangel Herrera (Real Sociedad) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

19' Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad) por dar un codazo a Cristian Romero.

19' Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad) por dar un codazo a Cristian Romero.

18' Jon Aramburu Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

18' Jon Aramburu Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

18' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

18' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

18' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

18' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

18' Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje.

18' Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje.

17' Entrada peligrosa de Marcos Llorente (Atlético Madrid) sobre Yangel Herrera.

17' Entrada peligrosa de Marcos Llorente (Atlético Madrid) sobre Yangel Herrera.

17' Sergio Gómez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Sergio Gómez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Carga por detrás de Luken Beitia a Alejandro Baena. El árbitro pita y concede un tiro libre.

16' Carga por detrás de Luken Beitia a Alejandro Baena. El árbitro pita y concede un tiro libre.

16' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

16' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

15' Posesión de balón: [team1]: [homepos] %, [team2]: [awaypos] %.

15' Posesión de balón: [team1]: [homepos] %, [team2]: [awaypos] %.

14' Real Sociedad intenta crear peligro.

14' Real Sociedad intenta crear peligro.

14' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Morten Hjulmand hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Atlético Madrid tiene el control del balón.

14' Atlético Madrid tiene el control del balón.

13' Obstrucción de Alejandro Baena, que corta la carrera de Jon Aramburu. El árbitro indica tiro libre.

13' Obstrucción de Alejandro Baena, que corta la carrera de Jon Aramburu. El árbitro indica tiro libre.

12' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

12' Cristian Romero Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

12' Real Sociedad tiene el control del balón.

12' Real Sociedad tiene el control del balón.

11' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

11' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

11' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

11' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

11' Carlos Soler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Carlos Soler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

10' Alex Remiro alivia la presión con un despeje.

10' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

10' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

10' Posesión de balón: Real Sociedad: 42 %, Atlético Madrid: 58 %.

10' Posesión de balón: Real Sociedad: 42 %, Atlético Madrid: 58 %.

10' Real Sociedad tiene el control del balón.

10' Real Sociedad tiene el control del balón.

9' Se reanuda el juego con un bote neutral.

9' Se reanuda el juego con un bote neutral.

9' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

9' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

9' Luken Beitia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Luken Beitia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

9' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

8' Saque de portería para Real Sociedad.

8' Saque de portería para Real Sociedad.

8' Sergio Gómez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Sergio Gómez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Atlético Madrid intenta crear peligro.

7' Atlético Madrid intenta crear peligro.

7' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

7' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

7' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

7' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

6' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

6' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

6' Morten Hjulmand es penalizado por empujar a Mikel Oyarzabal

6' Morten Hjulmand es penalizado por empujar a Mikel Oyarzabal

6' Saque de portería para Real Sociedad.

6' Saque de portería para Real Sociedad.

5' Kang-In Lee (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

5' Kang-In Lee (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

5' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

5' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

5' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

5' Posesión de balón: Real Sociedad: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

4' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Morten Hjulmand.

4' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Morten Hjulmand.

3' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Real Sociedad intenta crear peligro.

3' Real Sociedad intenta crear peligro.

3' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

3' Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.

3' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

3' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.

2' Saque de portería para Real Sociedad.

2' Saque de portería para Real Sociedad.

2' A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.

2' A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.

1' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

1' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

1' Atlético Madrid tiene el control del balón.

1' Atlético Madrid tiene el control del balón.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.

1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

Contador

Contenido patrocinado