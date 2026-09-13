Real Sociedad 0 - 3 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez; Carlos Soler, Goncalo Guedes, Yangel Herrera, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Alejandro Grimaldo, Alejandro Baena, Kang-In Lee, Ademola Lookman.
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|25/05/2024
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| Real Sociedad
| 0-2
| Atlético
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| 1-0
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| 3-0
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