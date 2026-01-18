Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 13 Permanencia Real Sociedad 21 19 18 Descenso Alavés 19 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 02/03/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Real Sociedad 10/11/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Barcelona 13/05/2024 LaLiga Barcelona 2-0 Real Sociedad 04/11/2023 LaLiga Real Sociedad 0-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Barcelona.