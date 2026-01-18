Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
El Real Sociedad, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|13
| Permanencia
| Real Sociedad
| 21
| 19
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|02/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Real Sociedad
|10/11/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Barcelona
|13/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Sociedad
|04/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona