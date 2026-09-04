Real Sociedad - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

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El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Celta de Vigo este jueves a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Marcos Alonso, Yoel Lago; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Andres Antanon, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.

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