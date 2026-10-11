Real Sociedad - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Deportivo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 10
| 7
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 10
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Jonathan Asp, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Yeremay Hernandez.
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia