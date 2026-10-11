Real Sociedad - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 11 octubre 2026 11:16
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Deportivo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 24 8
2 Champions Atlético 19 8
3 Champions Real Madrid 18 8
4 Champions Betis 16 7
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 8
7 Permanencia Deportivo 10 7
8 Permanencia Real Sociedad 10 7
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Malaga 4 8
20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Jonathan Asp, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Yeremay Hernandez.

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
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