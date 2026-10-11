Real Sociedad - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Deportivo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 7 Permanencia Deportivo 10 7 8 Permanencia Real Sociedad 10 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Jonathan Asp, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Yeremay Hernandez.

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad 13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético 07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol

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