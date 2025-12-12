Real Sociedad - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 12 diciembre 2025 20:16
Madrid, 12 de diciembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Girona este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Brais Mendez, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Ander Barrenetxea; Takefusa Kubo, Goncalo Guedes.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Arnau Martinez, Vitor Reis; Viktor Tsigankov, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Axel Witsel, Ivan Martin, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
19/10/2024 LaLiga Girona 0-1 Real Sociedad
03/02/2024 LaLiga Girona 0-0 Real Sociedad
12/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Girona
13/05/2023 LaLiga Real Sociedad 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona

