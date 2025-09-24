Real Sociedad - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de septiembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Martin Valjent, Toni Lato, Antonio Raillo; Mateo Joseph, Antonio Sanchez, Omar Mascarell, Pablo Torre, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Mallorca
|17/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Real Sociedad
|18/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Real Sociedad
|21/10/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|12/03/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona