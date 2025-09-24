Real Sociedad - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Martin Valjent, Toni Lato, Antonio Raillo; Mateo Joseph, Antonio Sanchez, Omar Mascarell, Pablo Torre, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca 17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad 18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad 21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 12/03/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Mallorca.