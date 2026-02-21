Real Sociedad - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Pablo Marin, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Nicolas Fonseca, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Oviedo.