Real Sociedad - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Unai Lopez, Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo 27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo 29/10/2023 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 22/04/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Rayo

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.