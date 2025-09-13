Real Sociedad - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 13 de septiembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 3
|3
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Espanyol
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 6
| 4
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 2
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Sergio Gomez, Jon Gorrotxategi, Pablo Marin; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|14/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Real Madrid
|26/04/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Real Madrid
|17/09/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Real Sociedad
|02/05/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid