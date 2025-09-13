Real Sociedad - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 11:17

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Athletic Bilbao 9 3
3 Champions Villarreal 7 3
4 Champions Barcelona 7 3
5 Europa League Espanyol 7 3
6 Conference League Elche 6 4
17 Permanencia Real Sociedad 2 3
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Sergio Gomez, Jon Gorrotxategi, Pablo Marin; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid
26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid
17/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Real Sociedad
02/05/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid

