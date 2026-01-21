Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El tenista estadounidense Reilly Opelka(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este miércoles a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/07/2024
| Atlanta Open (Octavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Reilly Opelka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Reilly Opelka
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tommy Paul
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexei Popyrin
|07/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Reilly Opelka
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Dane Sweeny
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (3-6, 7-5, 6-7)
| Ugo Humbert
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina