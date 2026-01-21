Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP
Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 0:01
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

El tenista estadounidense Reilly Opelka(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este miércoles a las 01:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/07/2024 Atlanta Open (Octavos de final) Reilly Opelka 0-2 (5-7, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Reilly Opelka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Reilly Opelka
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Reilly Opelka 0-2 (4-6, 4-6) Tommy Paul
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-6) Alexei Popyrin
07/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Reilly Opelka
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-5) Dane Sweeny

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) Ugo Humbert
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina

Contador

Contenido patrocinado