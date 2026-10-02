Renata Zarazua - Aryna Sabalenka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 13:58
Seguir en

Madrid, 2 de octubre de 2026.

La tenista mexicana Renata Zarazua(94) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) este viernes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/12/2024 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-0) Renata Zarazua

Últimos Resultados de Renata Zarazua

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 3-6) Renata Zarazua
22/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) Renata Zarazua
14/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Renata Zarazua 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Caroline Dolehide
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Renata Zarazua 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Polina Iatcenko
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Clara Tauson 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Renata Zarazua

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova

Renata Zarazúa consigue romper a Aryna Sabalenka y ahora solo pierde por 2-3.

Renata Zarazúa consigue romper a Aryna Sabalenka y ahora solo pierde por 2-3.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa e iguala el marcador 1-1.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa e iguala el marcador 1-1.

Renata Zarazúa rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Renata Zarazúa rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa y se pone 4-1 por delante.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa y se pone 4-1 por delante.

Renata Zarazúa rompe el servicio de Aryna Sabalenka para ponerse 1-3.

Renata Zarazúa rompe el servicio de Aryna Sabalenka para ponerse 1-3.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa y se pone 3-0 por delante.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Renata Zarazúa y se pone 3-0 por delante.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Aryna Sabalenka en el juego inicial del primer set!

¡Break para Aryna Sabalenka en el juego inicial del primer set!

Contador

Contenido patrocinado