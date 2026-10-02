Renata Zarazua - Aryna Sabalenka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 2 de octubre de 2026.
La tenista mexicana Renata Zarazua(94) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) este viernes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/12/2024
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Renata Zarazua
Últimos Resultados de Renata Zarazua
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Renata Zarazua
|22/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-1)
| Renata Zarazua
|14/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Renata Zarazua
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Caroline Dolehide
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Renata Zarazua
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Polina Iatcenko
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Clara Tauson
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Renata Zarazua
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Townsend
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova