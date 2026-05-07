Roberto Bautista Agut - Francesco Maestrelli, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Roberto Bautista Agut - Francesco Maestrelli: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 13:42
Madrid, 7 de mayo de 2026.

El tenista español Roberto Bautista Agut(98) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista italiano Francesco Maestrelli(112) este jueves a las 14:40.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Aix en Provence (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Alejandro Tabilo
29/04/2026 Aix en Provence (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (7-5, 6-2) Sascha Gueymard-Wayenburg
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (2-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 0-0 (0-4) Matteo Berrettini
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Alexander Shevchenko 2-0 (7-6, 7-6) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Francesco Maestrelli.

28/04/2026 Mauthausen (Dieciseisavos de final) Francesco Maestrelli 0-2 (6-7, 4-6) Miguel Damas
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Nicolai Budkov Kjaer 2-0 (6-4, 6-4) Francesco Maestrelli
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Francesco Maestrelli 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Francesco Maestrelli 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Francesco Maestrelli 0-2 (3-6, 2-6) Botic van de Zandschulp

