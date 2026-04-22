Roberto Bautista Agut - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Roberto Bautista Agut - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 22 abril 2026 14:25
Madrid, 22 de abril de 2026.

El tenista español Roberto Bautista Agut(93) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(75) este miércoles a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 0-0 (0-4) Matteo Berrettini
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Alexander Shevchenko 2-0 (7-6, 7-6) Roberto Bautista Agut
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Benjamin Bonzi 0-2 (4-6, 3-6) Roberto Bautista Agut
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Titouan Droguet
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 3-6) Karen Khachanov

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.

04/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Semifinal) Thiago Agustin Tirante 0-2 (1-6, 1-6) Roman Andres Burruchaga
03/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
01/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-2, 6-0) Mackenzie McDonald
31/03/2026 US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final) Colton Smith 0-2 (0-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante

