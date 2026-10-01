Roman Safiullin - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Roman Safiullin - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista Ruso Roman Safiullin(102) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista italiano Flavio Cobolli(7) este jueves no antes de las 06:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Roman Safiullin
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yunchaokete Bu
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Roman Safiullin
|24/09/2026
| Hangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Fajing Sun
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Roman Safiullin
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Safiullin
| 0-3 (4-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (3-6, 6-2, 7-10)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3)
| Flavio Cobolli
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7)
| Flavio Cobolli
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Arthur Fils