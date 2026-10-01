Roman Safiullin - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Roman Safiullin - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Roman Safiullin - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 5:34
Seguir en

Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista Ruso Roman Safiullin(102) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista italiano Flavio Cobolli(7) este jueves no antes de las 06:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Roman Safiullin

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-3) Yunchaokete Bu
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Quentin Halys 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Roman Safiullin
24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Fajing Sun 0-2 (2-6, 0-6) Roman Safiullin
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roman Safiullin 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Tristan Schoolkate 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7) Flavio Cobolli
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Comesana 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 4-6) Arthur Fils
Contador

Contenido patrocinado