Ryan Cozad - Thilo Behrmann, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Ryan Cozad - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ryan Cozad(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista austriaco Thilo Behrmann(1248) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ryan Cozad

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Dan Brand 2-0 (6-3, 6-2) Ryan Cozad 02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-3, 7-6) Ryan Cozad 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 0-2 (2-6, 2-6) Ryan Cozad 25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ryan Cozad 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Emilio Camacho

Últimos Resultados de Thilo Behrmann