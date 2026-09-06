Ryan Cozad - Thilo Behrmann, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Ryan Cozad - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Ryan Cozad(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista austriaco Thilo Behrmann(1248) este domingo no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ryan Cozad
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Dan Brand
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ryan Cozad
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Luis Guto Miguel
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ryan Cozad
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Savva Rybkin
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ryan Cozad
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ryan Cozad
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Emilio Camacho
Últimos Resultados de Thilo Behrmann
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Thilo Behrmann
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Damir Zhalgasbay
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Luis Guto Miguel
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Thilo Behrmann
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final)
| Mathys Domenc
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Oliver Majdandzic
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Thilo Behrmann
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Benoit Geldof
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Thilo Behrmann