Ryan Cozad - Thilo Behrmann, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Ryan Cozad - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Ryan Cozad - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 16:01
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ryan Cozad(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista austriaco Thilo Behrmann(1248) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ryan Cozad

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Dan Brand 2-0 (6-3, 6-2) Ryan Cozad
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-3, 7-6) Ryan Cozad
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 0-2 (2-6, 2-6) Ryan Cozad
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ryan Cozad 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Emilio Camacho

Últimos Resultados de Thilo Behrmann

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Thilo Behrmann 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Damir Zhalgasbay
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Luis Guto Miguel 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Thilo Behrmann
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Mathys Domenc 0-2 (0-6, 6-7) Thilo Behrmann
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Oliver Majdandzic 0-2 (3-6, 1-6) Thilo Behrmann
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Benoit Geldof 0-2 (2-6, 2-6) Thilo Behrmann

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