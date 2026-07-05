Ryo Tabata - Jakub Kusy, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Ryo Tabata - Jakub Kusy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista Japonés Ryo Tabata(917) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Checo Jakub Kusy(0) este domingo no antes de las 18:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ryo Tabata.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Royan (Octavos de final)
| Max Alcala Gurri
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Ryo Tabata
|16/06/2026
| Royan (Dieciseisavos de final)
| Yanki Erel
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Ryo Tabata
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Kaan Isik Kosaner
| 2-1 (6-0, 2-6, 6-4)
| Ryo Tabata
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Simone Massellani
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Ryo Tabata
|31/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Semifinal)
| Ryo Tabata
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Ziga Sesko
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