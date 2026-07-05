Ryo Tabata - Jakub Kusy, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Ryo Tabata - Jakub Kusy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Ryo Tabata - Jakub Kusy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 19:18
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Japonés Ryo Tabata(917) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Checo Jakub Kusy(0) este domingo no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ryo Tabata.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Royan (Octavos de final) Max Alcala Gurri 2-0 (6-2, 6-2) Ryo Tabata
16/06/2026 Royan (Dieciseisavos de final) Yanki Erel 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Ryo Tabata
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Kaan Isik Kosaner 2-1 (6-0, 2-6, 6-4) Ryo Tabata
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Simone Massellani 0-2 (4-6, 4-6) Ryo Tabata
31/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Semifinal) Ryo Tabata 0-2 (3-6, 3-6) Ziga Sesko

No hay partidos recientes.

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