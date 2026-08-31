Sara Bejlek - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Sara Bejlek - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
La tenista checa Sara Bejlek(30) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista española Cristina Bucsa(40) este lunes no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Sara Bejlek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Sara Bejlek
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Coco Gauff
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Sara Bejlek
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Madison Keys
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sara Bejlek
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sara Bejlek
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Darja Vidmanova
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anna Bondar
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-5)
| Panna Udvardy
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristina Bucsa