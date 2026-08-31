Sara Bejlek - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Sara Bejlek - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.

La tenista checa Sara Bejlek(30) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista española Cristina Bucsa(40) este lunes no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Sara Bejlek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Sara Bejlek 0-2 (4-6, 1-6) Coco Gauff 21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Sara Bejlek 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Madison Keys 20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek 18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Ekaterina Alexandrova 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Cristina Bucsa