Sara Bejlek - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Sara Bejlek - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA
Sara Bejlek - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 16:00
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Madrid, 31 de agosto de 2026.

La tenista checa Sara Bejlek(30) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista española Cristina Bucsa(40) este lunes no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Sara Bejlek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Sara Bejlek 0-2 (4-6, 1-6) Coco Gauff
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Sara Bejlek 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Madison Keys
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Ekaterina Alexandrova
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 5-7) Darja Vidmanova
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Anna Bondar
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa

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