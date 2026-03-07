Sebastian Korda - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Sebastian Korda - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Sebastian Korda(37) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este sábado a las 23:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2024
| Libema Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Sebastian Korda
|13/02/2024
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Sebastian Korda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Francisco Comesana
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Sebastian Korda
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sebastian Korda
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Sebastian Korda
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Casper Ruud
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-1 (6-1, 6-7, 7-6)
| Alex de Minaur
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ugo Humbert
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Stan Wawrinka