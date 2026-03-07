Sebastian Korda - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 22:09
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Sebastian Korda(37) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este sábado a las 23:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2024 Libema Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-4) Sebastian Korda
13/02/2024 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Sebastian Korda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Sebastian Korda 2-0 (7-5, 6-0) Francisco Comesana
22/02/2026 Delray Beach Open (Final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 3-6) Sebastian Korda
21/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 1-6) Sebastian Korda
20/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Sebastian Korda 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Casper Ruud
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (3-6, 6-7) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) Alex de Minaur
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Ugo Humbert
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-2) Stan Wawrinka

