Sevilla - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de agosto de 2026.

El Sevilla, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Atlético de Madrid este sábado a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado como local contra Villareal, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 7 3 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Sevilla 6 2 5 Europa League Betis 6 2 6 Conference League Atlético 4 2 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Kike Salas, Andres Castrin, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Gerard Fernandez, Julio Diaz, Jon Guridi, Robbie Ure.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Ademola Lookman.

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