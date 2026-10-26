Sevilla - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 26 octubre 2026 20:00
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Madrid, 26 de octubre de 2026.

El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Osasuna este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia; Lucas Stassin, Isaac Romero.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez, Lucas Torro; Ruben Garcia, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla
02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna
28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona
16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
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