Sevilla - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de octubre de 2026.
El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Osasuna este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia; Lucas Stassin, Isaac Romero.
OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez, Lucas Torro; Ruben Garcia, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.
Últimos enfrentamientos directos
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|26/04/2026
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|08/11/2025
| LaLiga
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| 1-0
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|24/04/2025
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| Osasuna
| 1-0
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|02/12/2024
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| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|28/01/2024
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| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Sevilla
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| 4-1
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|19/09/2026
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| 1-3
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| 0-1
| Sevilla
|11/09/2026
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| Sevilla
| 1-0
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Últimos Resultados de Osasuna
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| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
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| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
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| 1-1
| Rayo
|16/09/2026
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| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol