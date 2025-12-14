Sevilla - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Oviedo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Oso, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Alexis Sanchez, Akor Adams.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Oviedo.