Sevilla 1 - 0 Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 11 de septiembre de 2026.
El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Lucas Stassin.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Cesar Tarrega, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Aliou Dieng, Filip Ugrinic, David Otorbi; Arnaut Danjuma, Javier Guerra.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|11/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Sevilla
|11/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Valencia
|17/02/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Sevilla
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
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| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
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| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
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| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona