Sevilla 1 - 0 Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 23:04
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Madrid, 11 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Lucas Stassin.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Cesar Tarrega, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Aliou Dieng, Filip Ugrinic, David Otorbi; Arnaut Danjuma, Javier Guerra.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla
11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia
17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona

90' +9 Cualquiera de los dos equipos pudo ganar hoy, pero Sevilla se llevó el gato al agua.

90' +9 Cualquiera de los dos equipos pudo ganar hoy, pero Sevilla se llevó el gato al agua.

90' +9 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +9 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +9 Posesión de balón: Sevilla: 46 %, Valencia: 54 %.

90' +9 Posesión de balón: Sevilla: 46 %, Valencia: 54 %.

90' +8 Saque de portería para Sevilla.

90' +8 Saque de portería para Sevilla.

90' Arnaut Danjuma (Valencia) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

90' Arnaut Danjuma (Valencia) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

90' +8 Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

90' +8 Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

90' +8 Valencia tiene el control del balón.

90' +8 Valencia tiene el control del balón.

90' +8 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

90' +8 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

90' +7 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

90' +7 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

90' +7 Jesus Vazquez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +7 Jesus Vazquez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +7 Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +7 Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +7 Valencia intenta crear peligro.

90' +7 Valencia intenta crear peligro.

90' +7 Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

90' +7 Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

90' +7 Valencia intenta crear peligro.

90' +7 Valencia intenta crear peligro.

90' +6 Kike Salas alivia la presión con un despeje.

90' +6 Kike Salas alivia la presión con un despeje.

90' +6 Valencia tiene el control del balón.

90' +6 Valencia tiene el control del balón.

90' +6 Saque de portería para Sevilla.

90' +6 Saque de portería para Sevilla.

90' +5 Valencia intenta crear peligro.

90' +5 Valencia intenta crear peligro.

90' +5 Valencia tiene el control del balón.

90' +5 Valencia tiene el control del balón.

90' +5 Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Valencia: 53 %.

90' +5 Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Valencia: 53 %.

90' +5 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

90' +5 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

90' +5 Juan Iglesias Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

90' +5 Juan Iglesias Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

90' +5 Arnaut Danjuma saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +5 Arnaut Danjuma saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +4 Robbie Ure Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

90' +4 Robbie Ure Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

90' +4 Valencia intenta crear peligro.

90' +4 Valencia intenta crear peligro.

90' +4 Lucien Agoume es penalizado por empujar a Aliou Dieng

90' +4 Lucien Agoume es penalizado por empujar a Aliou Dieng

90' +4 Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

90' +4 Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

90' +3 Valencia tiene el control del balón.

90' +3 Valencia tiene el control del balón.

90' +2 Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

90' +2 Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

90' +2 Valencia intenta crear peligro.

90' +2 Valencia intenta crear peligro.

90' +2 Valencia tiene el control del balón.

90' +2 Valencia tiene el control del balón.

90' +2 Saque de portería para Valencia.

90' +2 Saque de portería para Valencia.

90' +1 Se reanuda el partido.

90' +1 Se reanuda el partido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 7 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 7 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Posesión de balón: Sevilla: 78 %, Valencia: 22 %.

90' +1 Posesión de balón: Sevilla: 78 %, Valencia: 22 %.

90' Juego detenido.

90' Juego detenido.

89' Pablo Maffeo (Valencia) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

89' Pablo Maffeo (Valencia) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

89' Entrada peligrosa de Pablo Maffeo (Valencia) sobre Julio Diaz.

89' Entrada peligrosa de Pablo Maffeo (Valencia) sobre Julio Diaz.

89' Julio Diaz se impone a Pablo Maffeo en un duelo aéreo.

89' Julio Diaz se impone a Pablo Maffeo en un duelo aéreo.

88' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

88' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

87' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

87' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

87' Sevilla intenta crear peligro.

87' Sevilla intenta crear peligro.

84' Juan Iglesias es penalizado por empujar a Jesus Vazquez

84' Juan Iglesias es penalizado por empujar a Jesus Vazquez

86' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

86' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

81' Centro de Giorgi Kochorashvili Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

81' Centro de Giorgi Kochorashvili Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

81' Asistencia de Giorgi Kochorashvili en el gol.

81' Asistencia de Giorgi Kochorashvili en el gol.

85' Posesión de balón: Sevilla: 48 %, Valencia: 52 %.

85' Posesión de balón: Sevilla: 48 %, Valencia: 52 %.

85' Harvey Elliott es penalizado por empujar a Julio Diaz

85' Harvey Elliott es penalizado por empujar a Julio Diaz

83' Cambio táctico. Felix Correia es sustituido por Julio Diaz.

83' Cambio táctico. Felix Correia es sustituido por Julio Diaz.

83' Cambio táctico. Lucas Stassin es sustituido por Jon Guridi.

83' Cambio táctico. Lucas Stassin es sustituido por Jon Guridi.

84' Cambio táctico. José Gayà es sustituido por Jesus Vazquez.

84' Cambio táctico. José Gayà es sustituido por Jesus Vazquez.

83' Cambio táctico. Javier Guerra es sustituido por Hugo Duro.

83' Cambio táctico. Javier Guerra es sustituido por Hugo Duro.

81' ¡G O O O O O O L! - Juan Iglesias (Sevilla) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

81' ¡G O O O O O O L! - Juan Iglesias (Sevilla) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

81' Felix Correia es penalizado por empujar a Pablo Maffeo

81' Felix Correia es penalizado por empujar a Pablo Maffeo

80' Sevilla intenta crear peligro.

80' Sevilla intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Sevilla: 49 %, Valencia: 51 %.

80' Posesión de balón: Sevilla: 49 %, Valencia: 51 %.

80' Sevilla tiene el control del balón.

80' Sevilla tiene el control del balón.

80' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

80' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

80' Valencia intenta crear peligro.

80' Valencia intenta crear peligro.

79' Valencia tiene el control del balón.

79' Valencia tiene el control del balón.

79' Sevilla tiene el control del balón.

79' Sevilla tiene el control del balón.

78' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

78' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

78' ¡AL POSTE! Casi marca David Otorbi, pero el balón se estrella en el poste.

78' ¡AL POSTE! Casi marca David Otorbi, pero el balón se estrella en el poste.

78' Ataque potencialmente peligroso de Valencia.

78' Ataque potencialmente peligroso de Valencia.

78' Valencia tiene el control del balón.

78' Valencia tiene el control del balón.

78' Pablo Maffeo es penalizado por empujar a Lucien Agoume

78' Pablo Maffeo es penalizado por empujar a Lucien Agoume

77' Saque de portería para Valencia.

77' Saque de portería para Valencia.

77' Giorgi Kochorashvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

77' Giorgi Kochorashvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

77' Sevilla intenta crear peligro.

77' Sevilla intenta crear peligro.

76' Se reanuda el partido.

76' Se reanuda el partido.

75' Posesión de balón: Sevilla: 49 %, Valencia: 51 %.

75' Posesión de balón: Sevilla: 49 %, Valencia: 51 %.

74' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

74' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

74' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

74' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

74' Aliou Dieng hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' Aliou Dieng hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' Sevilla intenta crear peligro.

74' Sevilla intenta crear peligro.

73' Sevilla tiene el control del balón.

73' Sevilla tiene el control del balón.

73' Valencia tiene el control del balón.

73' Valencia tiene el control del balón.

72' Falta de Kike Salas (Sevilla) por dar un codazo a José Gayà.

72' Falta de Kike Salas (Sevilla) por dar un codazo a José Gayà.

72' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Giorgi Kochorashvili saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

72' Giorgi Kochorashvili saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

72' David Otorbi Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' David Otorbi Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Sevilla intenta crear peligro.

72' Sevilla intenta crear peligro.

71' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

71' David Otorbi Valencia intercepta un centro dirigido al área.

71' David Otorbi Valencia intercepta un centro dirigido al área.

71' Giorgi Kochorashvili saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

71' Giorgi Kochorashvili saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

71' Cambio táctico. Youssouf Fofana es sustituido por Giorgi Kochorashvili.

71' Cambio táctico. Youssouf Fofana es sustituido por Giorgi Kochorashvili.

70' Iker Cordoba rechaza con éxito el disparo.

70' Iker Cordoba rechaza con éxito el disparo.

70' Un remate de Youssouf Fofana es rechazado.

70' Un remate de Youssouf Fofana es rechazado.

70' Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Valencia: 53 %.

70' Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Valencia: 53 %.

70' Sevilla intenta crear peligro.

70' Sevilla intenta crear peligro.

69' David Otorbi alivia la presión con un despeje.

69' David Otorbi alivia la presión con un despeje.

69' Sevilla intenta crear peligro.

69' Sevilla intenta crear peligro.

69' A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.

69' A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.

69' Valencia intenta crear peligro.

69' Valencia intenta crear peligro.

68' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

68' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

68' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

68' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

68' Valencia intenta crear peligro.

68' Valencia intenta crear peligro.

68' Sevilla tiene el control del balón.

68' Sevilla tiene el control del balón.

67' Tarjeta amarilla para Chidera Ejuke por una dura entrada.

67' Tarjeta amarilla para Chidera Ejuke por una dura entrada.

67' Entrada peligrosa de Chidera Ejuke (Sevilla) sobre José Gayà.

67' Entrada peligrosa de Chidera Ejuke (Sevilla) sobre José Gayà.

67' Sevilla intenta crear peligro.

67' Sevilla intenta crear peligro.

67' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

67' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

67' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

67' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Sevilla intenta crear peligro.

66' Sevilla intenta crear peligro.

66' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

66' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

66' Valencia inicia un contraataque.

66' Valencia inicia un contraataque.

66' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

66' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

66' Gabriel Suazo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

66' Gabriel Suazo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

66' Pablo Maffeo Valencia intercepta un centro dirigido al área.

66' Pablo Maffeo Valencia intercepta un centro dirigido al área.

65' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

65' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

65' Posesión de balón: Sevilla: 48 %, Valencia: 52 %.

65' Posesión de balón: Sevilla: 48 %, Valencia: 52 %.

65' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

65' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

64' Valencia tiene el control del balón.

64' Valencia tiene el control del balón.

64' Sevilla tiene el control del balón.

64' Sevilla tiene el control del balón.

64' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Sevilla intenta crear peligro.

64' Sevilla intenta crear peligro.

63' Sevilla intenta crear peligro.

63' Sevilla intenta crear peligro.

63' Cambio táctico. Isaac Romero es sustituido por Robbie Ure.

63' Cambio táctico. Isaac Romero es sustituido por Robbie Ure.

63' Cambio táctico. Miguel Angel Sierra es sustituido por Chidera Ejuke.

63' Cambio táctico. Miguel Angel Sierra es sustituido por Chidera Ejuke.

63' Cambio táctico. Ryunosuke Sato es sustituido por Harvey Elliott.

63' Cambio táctico. Ryunosuke Sato es sustituido por Harvey Elliott.

62' Cambio táctico. Arnau Martinez es sustituido por Pablo Maffeo.

62' Cambio táctico. Arnau Martinez es sustituido por Pablo Maffeo.

62' El árbitro pita tiro libre a Javier Guerra (Valencia) por zancadillear a Gabriel Suazo.

62' El árbitro pita tiro libre a Javier Guerra (Valencia) por zancadillear a Gabriel Suazo.

61' Valencia tiene el control del balón.

61' Valencia tiene el control del balón.

61' Buen disparo de Youssouf Fofana que va a puerta, pero detiene el portero.

61' Buen disparo de Youssouf Fofana que va a puerta, pero detiene el portero.

61' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

61' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

61' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

61' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

60' Valencia tiene el control del balón.

60' Valencia tiene el control del balón.

60' Sevilla tiene el control del balón.

60' Sevilla tiene el control del balón.

60' Posesión de balón: Sevilla: 46 %, Valencia: 54 %.

60' Posesión de balón: Sevilla: 46 %, Valencia: 54 %.

59' Saque de portería para Valencia.

59' Saque de portería para Valencia.

59' Lucien Agoume remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

59' Lucien Agoume remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

59' Arnau Martinez Valencia intercepta un centro dirigido al área.

59' Arnau Martinez Valencia intercepta un centro dirigido al área.

59' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

59' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

59' Filip Ugrinic rechaza con éxito el disparo.

59' Filip Ugrinic rechaza con éxito el disparo.

59' Un remate de Youssouf Fofana es rechazado.

59' Un remate de Youssouf Fofana es rechazado.

59' Sevilla intenta crear peligro.

59' Sevilla intenta crear peligro.

59' Aliou Dieng hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

59' Aliou Dieng hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Sevilla intenta crear peligro.

58' Sevilla intenta crear peligro.

58' Sevilla tiene el control del balón.

58' Sevilla tiene el control del balón.

58' Ryunosuke Sato hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Ryunosuke Sato hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Sevilla intenta crear peligro.

57' Sevilla intenta crear peligro.

57' Arnau Martinez alivia la presión con un despeje.

57' Arnau Martinez alivia la presión con un despeje.

56' Sevilla intenta crear peligro.

56' Sevilla intenta crear peligro.

56' Youssouf Fofana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

56' Youssouf Fofana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

56' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

56' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

56' Valencia tiene el control del balón.

56' Valencia tiene el control del balón.

55' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

55' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

55' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Valencia: 57 %.

55' Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Valencia: 57 %.

55' Sevilla intenta crear peligro.

55' Sevilla intenta crear peligro.

55' La asistencia al partido de hoy es de 39939 espectadores.

55' La asistencia al partido de hoy es de 39939 espectadores.

54' Valencia tiene el control del balón.

54' Valencia tiene el control del balón.

54' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

54' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

54' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

54' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

54' Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

54' Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

54' Isaac Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Isaac Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Valencia intenta crear peligro.

54' Valencia intenta crear peligro.

54' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

54' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

53' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

53' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

53' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

53' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

53' Filip Ugrinic (Valencia) saca el córner desde la izquierda.

53' Filip Ugrinic (Valencia) saca el córner desde la izquierda.

51' Buen disparo de Andres Castrin que va a puerta, pero detiene el portero.

51' Buen disparo de Andres Castrin que va a puerta, pero detiene el portero.

52' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

52' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

52' Valencia intenta crear peligro.

52' Valencia intenta crear peligro.

52' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

52' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

51' Sevilla tiene el control del balón.

51' Sevilla tiene el control del balón.

51' ¡POSTE! ¡Cabezazo de Lucas Stassin que pega en la madera!

51' ¡POSTE! ¡Cabezazo de Lucas Stassin que pega en la madera!

51' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

51' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

51' Se reanuda el partido.

51' Se reanuda el partido.

50' Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Valencia: 57 %.

50' Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Valencia: 57 %.

50' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

50' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

50' Remate de cabeza de Kike Salas a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

50' Remate de cabeza de Kike Salas a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

50' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

50' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

50' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

50' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

49' Sevilla intenta crear peligro.

49' Sevilla intenta crear peligro.

49' Sevilla intenta crear peligro.

49' Sevilla intenta crear peligro.

49' Youssouf Fofana alivia la presión con un despeje.

49' Youssouf Fofana alivia la presión con un despeje.

49' Valencia intenta crear peligro.

49' Valencia intenta crear peligro.

48' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

48' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

48' Sevilla intenta crear peligro.

48' Sevilla intenta crear peligro.

48' Valencia tiene el control del balón.

48' Valencia tiene el control del balón.

48' Filip Ugrinic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

48' Filip Ugrinic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

47' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

47' Saque de portería para Valencia.

47' Saque de portería para Valencia.

47' Sevilla intenta crear peligro.

47' Sevilla intenta crear peligro.

46' Sevilla tiene el control del balón.

46' Sevilla tiene el control del balón.

46' Valencia tiene el control del balón.

46' Valencia tiene el control del balón.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +7 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +7 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +7 Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Valencia: 59 %.

45' +7 Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Valencia: 59 %.

45' +6 Kike Salas es penalizado por empujar a Pepelu

45' +6 Kike Salas es penalizado por empujar a Pepelu

45' +6 Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +6 Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +6 José Gayà alivia la presión con un despeje.

45' +6 José Gayà alivia la presión con un despeje.

45' +6 Sevilla intenta crear peligro.

45' +6 Sevilla intenta crear peligro.

45' +6 Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +6 Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +5 Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

45' +5 Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

45' +5 Posesión de balón: Sevilla: 40 %, Valencia: 60 %.

45' +5 Posesión de balón: Sevilla: 40 %, Valencia: 60 %.

45' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

45' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

45' +5 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

45' +5 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

45' +4 Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

45' +4 Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

45' +4 Valencia intenta crear peligro.

45' +4 Valencia intenta crear peligro.

45' +4 Iker Cordoba se impone a Lucas Stassin en un duelo aéreo.

45' +4 Iker Cordoba se impone a Lucas Stassin en un duelo aéreo.

45' +4 Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

45' +4 Iker Cordoba alivia la presión con un despeje.

45' +3 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

45' +3 Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

45' +3 Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

45' +3 Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

45' +3 Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Valencia inicia un contraataque.

45' +3 Valencia inicia un contraataque.

45' +3 Valencia tiene el control del balón.

45' +3 Valencia tiene el control del balón.

45' +3 Felix Correia alivia la presión con un despeje.

45' +3 Felix Correia alivia la presión con un despeje.

45' +3 Valencia intenta crear peligro.

45' +3 Valencia intenta crear peligro.

45' +2 Saque de portería para Valencia.

45' +2 Saque de portería para Valencia.

45' +2 Isaac Romero (Sevilla) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

45' +2 Isaac Romero (Sevilla) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

45' +2 Centro de Felix Correia Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +2 Centro de Felix Correia Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

45' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

45' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

45' +2 Javier Guerra Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Javier Guerra Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.

45' +1 El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Valencia: 59 %.

45' Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Valencia: 59 %.

45' Valencia intenta crear peligro.

45' Valencia intenta crear peligro.

44' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

44' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

44' Valencia tiene el control del balón.

44' Valencia tiene el control del balón.

44' Sevilla tiene el control del balón.

44' Sevilla tiene el control del balón.

43' Saque de portería para Valencia.

43' Saque de portería para Valencia.

43' Ocasión para Kike Salas (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

43' Ocasión para Kike Salas (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

43' Sevilla intenta crear peligro.

43' Sevilla intenta crear peligro.

43' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

43' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

42' Filip Ugrinic (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Isaac Romero.

42' Filip Ugrinic (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Isaac Romero.

42' Sevilla intenta crear peligro.

42' Sevilla intenta crear peligro.

41' Valencia tiene el control del balón.

41' Valencia tiene el control del balón.

41' Buen disparo de Kike Salas que va a puerta, pero detiene el portero.

41' Buen disparo de Kike Salas que va a puerta, pero detiene el portero.

41' Pepelu es penalizado por empujar a Isaac Romero

41' Pepelu es penalizado por empujar a Isaac Romero

40' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

40' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

40' Se reanuda el partido.

40' Se reanuda el partido.

40' Isaac Romero se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

40' Isaac Romero se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

40' Isaac Romero está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

40' Isaac Romero está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

40' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

40' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

40' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

40' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

39' Fuera de juego señalado a Isaac Romero (Sevilla).

39' Fuera de juego señalado a Isaac Romero (Sevilla).

39' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

39' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

38' Sevilla intenta crear peligro.

38' Sevilla intenta crear peligro.

38' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

36' Kike Salas es penalizado por empujar a Arnaut Danjuma

36' Kike Salas es penalizado por empujar a Arnaut Danjuma

37' Se reanuda el partido.

37' Se reanuda el partido.

36' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

36' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

36' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

36' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

36' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

36' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

36' Sevilla intenta crear peligro.

36' Sevilla intenta crear peligro.

36' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

36' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

35' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

35' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

35' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

35' Filip Ugrinic saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

35' Filip Ugrinic saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

35' Lucas Stassin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

35' Lucas Stassin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

34' Se reanuda el partido.

34' Se reanuda el partido.

32' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

32' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

32' Gabriel Suazo regresa al campo.

32' Gabriel Suazo regresa al campo.

32' El árbitro pita tiro libre a Isaac Romero (Sevilla) por zancadillear a Javier Guerra.

32' El árbitro pita tiro libre a Isaac Romero (Sevilla) por zancadillear a Javier Guerra.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Valencia tiene el control del balón.

31' Valencia tiene el control del balón.

31' Sevilla intenta crear peligro.

31' Sevilla intenta crear peligro.

30' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

30' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

30' Sevilla intenta crear peligro.

30' Sevilla intenta crear peligro.

30' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

30' Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Valencia: 62 %.

30' Gabriel Suazo se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

30' Gabriel Suazo se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

28' Gabriel Suazo está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

28' Gabriel Suazo está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

28' Tarjeta amarilla para Ryunosuke Sato por una dura entrada.

28' Tarjeta amarilla para Ryunosuke Sato por una dura entrada.

28' Entrada peligrosa de Ryunosuke Sato (Valencia) sobre Gabriel Suazo.

28' Entrada peligrosa de Ryunosuke Sato (Valencia) sobre Gabriel Suazo.

27' Miguel Angel Sierra (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.

27' Miguel Angel Sierra (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.

27' Iker Cordoba rechaza con éxito el disparo.

27' Iker Cordoba rechaza con éxito el disparo.

27' Un remate de Lucien Agoume es rechazado.

27' Un remate de Lucien Agoume es rechazado.

27' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

27' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

27' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Pepelu rechaza con éxito el disparo.

26' Pepelu rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Miguel Angel Sierra es rechazado.

26' Un remate de Miguel Angel Sierra es rechazado.

26' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

26' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

26' Sevilla intenta crear peligro.

26' Sevilla intenta crear peligro.

26' Sevilla tiene el control del balón.

26' Sevilla tiene el control del balón.

26' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

26' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' José Gayà alivia la presión con un despeje.

25' José Gayà alivia la presión con un despeje.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Sevilla: 30 %, Valencia: 70 %.

25' Posesión de balón: Sevilla: 30 %, Valencia: 70 %.

25' Se reanuda el partido.

25' Se reanuda el partido.

24' Cesar Tarrega se lesiona y es sustituido por Iker Cordoba.

24' Cesar Tarrega se lesiona y es sustituido por Iker Cordoba.

24' Cesar Tarrega se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

24' Cesar Tarrega se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

23' Cesar Tarrega está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

23' Cesar Tarrega está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

23' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

23' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

23' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Se reanuda el juego con un bote neutral.

23' Se reanuda el juego con un bote neutral.

22' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

22' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

22' Sevilla intenta crear peligro.

22' Sevilla intenta crear peligro.

22' José Gayà alivia la presión con un despeje.

22' José Gayà alivia la presión con un despeje.

21' Sevilla tiene el control del balón.

21' Sevilla tiene el control del balón.

21' Pepelu es penalizado por empujar a Isaac Romero

21' Pepelu es penalizado por empujar a Isaac Romero

21' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

21' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

20' Valencia tiene el control del balón.

20' Valencia tiene el control del balón.

20' Posesión de balón: Sevilla: 34 %, Valencia: 66 %.

20' Posesión de balón: Sevilla: 34 %, Valencia: 66 %.

20' Fuera de juego señalado a Kike Salas (Sevilla).

20' Fuera de juego señalado a Kike Salas (Sevilla).

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

19' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

19' Sevilla inicia un contraataque.

19' Sevilla inicia un contraataque.

19' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

19' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

19' Valencia intenta crear peligro.

19' Valencia intenta crear peligro.

19' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' Sevilla inicia un contraataque.

19' Sevilla inicia un contraataque.

19' Isaac Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' Isaac Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

18' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

17' Valencia intenta crear peligro.

17' Valencia intenta crear peligro.

16' Filip Ugrinic alivia la presión con un despeje.

16' Filip Ugrinic alivia la presión con un despeje.

16' Sevilla intenta crear peligro.

16' Sevilla intenta crear peligro.

16' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Sevilla inicia un contraataque.

16' Sevilla inicia un contraataque.

16' Valencia intenta crear peligro.

16' Valencia intenta crear peligro.

16' Lucas Stassin alivia la presión con un despeje.

16' Lucas Stassin alivia la presión con un despeje.

16' Valencia intenta crear peligro.

16' Valencia intenta crear peligro.

15' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

15' Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

15' Valencia intenta crear peligro.

15' Valencia intenta crear peligro.

15' Valencia tiene el control del balón.

15' Valencia tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Valencia: 61 %.

15' Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Valencia: 61 %.

15' David Otorbi alivia la presión con un despeje.

15' David Otorbi alivia la presión con un despeje.

14' Sevilla inicia un contraataque.

14' Sevilla inicia un contraataque.

14' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

14' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

14' Filip Ugrinic saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

14' Filip Ugrinic saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Valencia intenta crear peligro.

13' Valencia intenta crear peligro.

13' Youssouf Fofana rechaza con éxito el disparo.

13' Youssouf Fofana rechaza con éxito el disparo.

13' Un remate de Arnau Martinez es rechazado.

13' Un remate de Arnau Martinez es rechazado.

13' Ataque potencialmente peligroso de Valencia.

13' Ataque potencialmente peligroso de Valencia.

12' Sevilla tiene el control del balón.

12' Sevilla tiene el control del balón.

12' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

12' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

12' Sevilla intenta crear peligro.

12' Sevilla intenta crear peligro.

12' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

11' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Sevilla!

11' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Sevilla!

10' Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Valencia: 61 %.

10' Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Valencia: 61 %.

10' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.

10' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.

10' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Sevilla intenta crear peligro.

10' Sevilla intenta crear peligro.

9' El árbitro pita tiro libre a Aliou Dieng (Valencia) por zancadillear a Youssouf Fofana.

9' El árbitro pita tiro libre a Aliou Dieng (Valencia) por zancadillear a Youssouf Fofana.

9' Valencia tiene el control del balón.

9' Valencia tiene el control del balón.

9' Sevilla tiene el control del balón.

9' Sevilla tiene el control del balón.

8' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

8' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

8' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

8' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

8' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Valencia intenta crear peligro.

8' Valencia intenta crear peligro.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' José Gayà alivia la presión con un despeje.

7' José Gayà alivia la presión con un despeje.

7' Sevilla intenta crear peligro.

7' Sevilla intenta crear peligro.

6' Saque de portería para Valencia.

6' Saque de portería para Valencia.

6' Sevilla intenta crear peligro.

6' Sevilla intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Sevilla: 50 %, Valencia: 50 %.

5' Posesión de balón: Sevilla: 50 %, Valencia: 50 %.

6' Valencia intenta crear peligro.

6' Valencia intenta crear peligro.

5' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Valencia tiene el control del balón.

5' Valencia tiene el control del balón.

5' A las manos de Stole Dimitrievski, que sale y se apodera del balón.

5' A las manos de Stole Dimitrievski, que sale y se apodera del balón.

4' Sevilla intenta crear peligro.

4' Sevilla intenta crear peligro.

4' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

4' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Saque de portería para Valencia.

3' Saque de portería para Valencia.

3' Youssouf Fofana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Youssouf Fofana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Javier Guerra alivia la presión con un despeje.

3' Javier Guerra alivia la presión con un despeje.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Sevilla intenta crear peligro.

2' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

2' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

2' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

2' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

2' Valencia intenta crear peligro.

2' Valencia intenta crear peligro.

2' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

2' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' David Otorbi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' David Otorbi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Sevilla intenta crear peligro.

1' Sevilla intenta crear peligro.

1' Felix Correia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Felix Correia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Pepelu alivia la presión con un despeje.

1' Pepelu alivia la presión con un despeje.

1' Sevilla intenta crear peligro.

1' Sevilla intenta crear peligro.

1' Valencia tiene el control del balón.

1' Valencia tiene el control del balón.

1' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

1' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

1' Sevilla tiene el control del balón.

1' Sevilla tiene el control del balón.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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