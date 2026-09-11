Sevilla 1 - 0 Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 11 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Lucas Stassin.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Cesar Tarrega, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Aliou Dieng, Filip Ugrinic, David Otorbi; Arnaut Danjuma, Javier Guerra.

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