Sol Larraya Guidi - Natalie Kha, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Sol Larraya Guidi - Natalie Kha: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista argentina Sol Larraya Guidi(1294) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Natalie Kha(0) este domingo no antes de las 20:00.

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Últimos Resultados de Sol Larraya Guidi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Daniella Britton 2-0 (6-3, 6-3) Sol Larraya Guidi 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Alisa Oktiabreva 2-0 (6-1, 6-1) Sol Larraya Guidi 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Eleejah Inisan 0-2 (4-6, 0-6) Sol Larraya Guidi 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nadia Lagaev 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) Sol Larraya Guidi

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