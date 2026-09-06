Sol Larraya Guidi - Natalie Kha, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Sol Larraya Guidi - Natalie Kha: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista argentina Sol Larraya Guidi(1294) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Natalie Kha(0) este domingo no antes de las 20:00.
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Últimos Resultados de Sol Larraya Guidi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Daniella Britton
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Sol Larraya Guidi
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Sol Larraya Guidi
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Eleejah Inisan
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Sol Larraya Guidi
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nadia Lagaev
| 1-2 (6-3, 2-6, 2-6)
| Sol Larraya Guidi
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