Sonay Kartal - Andrea Lazaro Garcia, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 6:50
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

La tenista británica Sonay Kartal(127) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista española Andrea Lazaro Garcia(137) este jueves no antes de las 06:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Sonay Kartal

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) Sonay Kartal
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Sonay Kartal 0-1 (4-6, 3-4) Elena Rybakina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Madison Keys 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Sonay Kartal
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Emma Navarro
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 4-6) Sonay Kartal

Últimos Resultados de Andrea Lazaro Garcia

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 China Open, Qualification (Sin Definir) Andrea Lazaro Garcia 2-0 (6-1, 6-3) Linda Fruhvirtova
28/09/2026 China Open, Qualification (Sin Definir) Andrea Lazaro Garcia 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) Jialin Tian
18/09/2026 Valencia (Cuartos de final) Andrea Lazaro Garcia 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Joelle Steur
16/09/2026 Valencia (Octavos de final) Andrea Lazaro Garcia 2-0 (7-6, 6-3) Ane Mintegi Del Olmo
14/09/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Andrea Lazaro Garcia 2-0 (6-2, 6-2) Carlota Martinez Cirez

Sonay Kartal gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Sonay Kartal gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Andrea Lázaro gana el primer juego y domina 1-0

Andrea Lázaro gana el primer juego y domina 1-0

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