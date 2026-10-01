Sonay Kartal - Andrea Lazaro Garcia, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 1 de octubre de 2026.
La tenista británica Sonay Kartal(127) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista española Andrea Lazaro Garcia(137) este jueves no antes de las 06:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Sonay Kartal
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-4)
| Sonay Kartal
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-1 (4-6, 3-4)
| Elena Rybakina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Sonay Kartal
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Emma Navarro
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sonay Kartal
Últimos Resultados de Andrea Lazaro Garcia
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Andrea Lazaro Garcia
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Linda Fruhvirtova
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Andrea Lazaro Garcia
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-4)
| Jialin Tian
|18/09/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Andrea Lazaro Garcia
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Joelle Steur
|16/09/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Andrea Lazaro Garcia
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Ane Mintegi Del Olmo
|14/09/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Andrea Lazaro Garcia
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Carlota Martinez Cirez