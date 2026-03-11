Sonay Kartal - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Actualizado: miércoles, 11 marzo 2026 18:05
Madrid, 11 de marzo de 2026.

La tenista Británica Sonay Kartal(54) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este miércoles a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sonay Kartal.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Madison Keys 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Sonay Kartal
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Emma Navarro
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 4-6) Sonay Kartal
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Sonay Kartal 0-2 (4-6, 3-6) Aliaksandra Sasnovich
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-4, 6-1) Storm Hunter

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 1-1 (7-5, 4-6, 0-1) Antonia Ruzic
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-2) Kimberly Birrell
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina

