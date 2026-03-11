Sonay Kartal - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Sonay Kartal - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
La tenista Británica Sonay Kartal(54) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este miércoles a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sonay Kartal.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Sonay Kartal
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Emma Navarro
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sonay Kartal
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Storm Hunter
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-1 (7-5, 4-6, 0-1)
| Antonia Ruzic
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Kimberly Birrell
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina