Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
El tenista surcoreano Soon-Woo Kwon(200) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Martin Landaluce(60) este lunes no antes de las 14:00.
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-Últimos Resultados de Soon-Woo Kwon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Moro Canas
| 0-3 (4-6, 6-7, 3-6)
| Soon-Woo Kwon
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-4)
| Arthur Gea
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikolas Sanchez Izquierdo
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Soon-Woo Kwon
|16/06/2026
| Nottingham 2 (Dieciseisavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 0-0 ()
| Otto Virtanen
|10/05/2026
| Wuxi (Final)
| Yunchaokete Bu
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Soon-Woo Kwon
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Tom Gentzsch
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Marc-Andrea Huesler
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz