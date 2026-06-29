Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP
Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 13:04
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Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista surcoreano Soon-Woo Kwon(200) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Martin Landaluce(60) este lunes no antes de las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Soon-Woo Kwon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Moro Canas 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) Soon-Woo Kwon
24/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Soon-Woo Kwon 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) Arthur Gea
22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nikolas Sanchez Izquierdo 0-2 (6-7, 3-6) Soon-Woo Kwon
16/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Soon-Woo Kwon 0-0 () Otto Virtanen
10/05/2026 Wuxi (Final) Yunchaokete Bu 0-2 (2-6, 6-7) Soon-Woo Kwon

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (7-5, 6-4) Tom Gentzsch
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Martin Landaluce 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Marc-Andrea Huesler
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz

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