Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Soon-Woo Kwon - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista surcoreano Soon-Woo Kwon(200) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Martin Landaluce(60) este lunes no antes de las 14:00.

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-Últimos Resultados de Soon-Woo Kwon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Moro Canas 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) Soon-Woo Kwon 24/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Soon-Woo Kwon 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) Arthur Gea 22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nikolas Sanchez Izquierdo 0-2 (6-7, 3-6) Soon-Woo Kwon 16/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Soon-Woo Kwon 0-0 () Otto Virtanen 10/05/2026 Wuxi (Final) Yunchaokete Bu 0-2 (2-6, 6-7) Soon-Woo Kwon

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