Sophie Bekker - Felitsata Dorofeeva-Rybas, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Sophie Bekker - Felitsata Dorofeeva-Rybas: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Sophie Bekker - Felitsata Dorofeeva-Rybas: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 12:37
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista británica Sophie Bekker(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista Rusa Felitsata Dorofeeva-Rybas(839) este sábado no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Felitsata Dorofeeva-Rybas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Jana Kovackova 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Felitsata Dorofeeva-Rybas
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Polina Skliar 0-2 (2-6, 1-6) Felitsata Dorofeeva-Rybas
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Lani Chang 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) Felitsata Dorofeeva-Rybas
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nadia Lagaev 2-0 (6-2, 6-3) Felitsata Dorofeeva-Rybas

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