Sophie Bekker - Felitsata Dorofeeva-Rybas, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Sophie Bekker - Felitsata Dorofeeva-Rybas: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista británica Sophie Bekker(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista Rusa Felitsata Dorofeeva-Rybas(839) este sábado no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Felitsata Dorofeeva-Rybas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Polina Skliar
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Lani Chang
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nadia Lagaev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas