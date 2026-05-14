Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 14:03
Madrid, 14 de mayo de 2026.

La tenista rumana Sorana Cirstea(27) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este jueves a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-1, 7-6) Jelena Ostapenko
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 6-4) Linda Noskova
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tatjana Maria 0-2 (2-6, 0-6) Sorana Cirstea
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Iva Jovic
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Tereza Valentova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Coco Gauff

