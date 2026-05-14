Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
La tenista rumana Sorana Cirstea(27) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este jueves a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jelena Ostapenko
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Linda Noskova
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Iva Jovic
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-4)
| Solana Sierra
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tereza Valentova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff