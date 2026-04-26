Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
La tenista Rumana Sorana Cirstea(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este domingo a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Tyra Caterina Grant
|18/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal)
| Veronika Podrez
| 0-0 ()
| Sorana Cirstea
|17/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Sorana Cirstea
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 (3-5)
| Sorana Cirstea
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Sorana Cirstea
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Coco Gauff
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova