Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 26 abril 2026 10:02
Madrid, 26 de abril de 2026.

La tenista Rumana Sorana Cirstea(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este domingo a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 7-6) Tyra Caterina Grant
18/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal) Veronika Podrez 0-0 () Sorana Cirstea
17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 2-6) Sorana Cirstea
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Xinyu Wang 0-0 (3-5) Sorana Cirstea
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Fiona Ferro 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Sorana Cirstea

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (3-6, 0-6) Coco Gauff
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova

