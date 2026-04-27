Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(102) este lunes a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Patrick Kypson
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Stefanos Tsitsipas
|15/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Stefanos Tsitsipas
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Corentin Moutet
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Daniel Merida Aguilar
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Billy Harris
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Daniel Merida Aguilar