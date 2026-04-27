Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 abril 2026 11:30
Madrid, 27 de abril de 2026.

El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(102) este lunes a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 0-2 (2-6, 5-7) Stefanos Tsitsipas
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Patrick Kypson 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Stefanos Tsitsipas
15/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Stefanos Tsitsipas
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-4) Stefanos Tsitsipas
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-0, 6-1) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Daniel Merida Aguilar
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Billy Harris 0-2 (3-6, 5-7) Daniel Merida Aguilar
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Ethan Quinn 2-0 (6-3, 6-1) Daniel Merida Aguilar

